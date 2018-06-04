У Чернівцях від вибуху знайденої сумки постраждав 17-річний хлопець

СуспільствоОлег Костюк, 4 червня3460

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У Чернівцях від вибуху знайденої сумки постраждав 17-річний хлопець
фото скріншот з відео
Юнак отримав легкі пошкодження рук і обличчя

На території психіатричної лікарні в Чернівцях 17-річний юнак знайшов сумку, яка вибухнула, тільки-но він її відкрив. Про це в понеділок, 4 червня, повідомляє ТСН.

За словами правоохоронців, він гуляв по парку лікарні, коли побачив у кущах сумку. Тільки-но розкрив - пролунав вибух.

Юнак отримав легкі пошкодження рук і обличчя, після надання допомоги медики відпустили його додому.

За даними журналістів, саме в цьому районі Чернівців СБУ сьогодні проводить масштабні антитерористичні навчання.

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