У Чернівцях від вибуху знайденої сумки постраждав 17-річний хлопець

На території психіатричної лікарні в Чернівцях 17-річний юнак знайшов сумку, яка вибухнула, тільки-но він її відкрив. Про це в понеділок, 4 червня, повідомляє ТСН.
За словами правоохоронців, він гуляв по парку лікарні, коли побачив у кущах сумку. Тільки-но розкрив - пролунав вибух.
Юнак отримав легкі пошкодження рук і обличчя, після надання допомоги медики відпустили його додому.
За даними журналістів, саме в цьому районі Чернівців СБУ сьогодні проводить масштабні антитерористичні навчання.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: