Тепло подаватимуть у мінімальному режимі, щоб уникнути аварій на мережі

В Чернівцях з 7 листопада стартує опалювальний сезон. Раніше тепло почали подавати до медичних та навчальних закладів. Цього тижня опалення планують увімкнути для усіх споживачів.

Про початок опалювального сезону для мешканців міста повідомляє Чернівецька міська рада. За прогнозом погоди у Чернівцях очікується зниження температури. Синоптики повідомляють, що середньодобова температура опуститься нижче за 8 градусів тепла. Відтак комунальне підприємство розпочне подачу тепла для населення.



«"Чернівцітеплокомуненерго" подаватиме тепло в мінімальному режимі, щоб уникнути аварійних ситуацій. Процес запуску системи опалення тривалий та може зайняти від кількох годин до кількох днів», – повідомили в Чернівецькій міській раді в понеділок, 6 листопада.



У теплокомуненерго нагадують, що відповідають за подачу тепла до будинку. Нагляд за циркуляцією опалення внутрішньобудинковими мережами та ліквідацію дрібних поломок здійснюють управителі будинків. В одному випадку це можуть бути ОСББ, в іншому – обслуговуючі підприємства, тобто колишній ЖЕКи.