Рішення про позов до суду ухвалили обласні депутати під час сесії 27 жовтня

Івано-Франківська обласна рада планує подати до суду на Надвірнянську районну раду через котельню Делятинського інтернату. Інтернатний заклад належить обласній раді, а от котельня, яка розташована на території закладу, 10 років тому перейшла до майна району. Тепер, за словами обласних депутатів, це котельня надає для інтернату найдорожчі послуги за опалення в області.

Рішення спрямувати позов до суду до Надвірнянської районної ради депутати підтримали під час сесії 27 жовтня, повідомляє місцеве видання «Бліц-Інфо».

У вересні на попередній сесії депутати облради прийняли рішення звернутися до Надвірнянської районної ради з проханням повернути котельню на вулиці Шептицького 32А в селищі Делятин в комунальне майно області. Депутати Надвірнянської райради на свої сесії мала б підтримати рішення і перевести приміщення котельні зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст Надвірнянського району у власність територіальних громад, сіл, селиш, міст Івано-Франківської області.

«Дане питання розглянули на сесії Надвірнянської районної ради і прислали нам відповідь, що рішення не прийняте. Тож просимо доручення депутатів облради звернутися до суду про визнання частково не дійсним рішення Надвірнянської районної ради в частині визнання права спільної власності і повернення цього об'єкту нам», – зазначив під час сесії облради начальник управління з питань майна спільної власності територіальних громад області Василь Данищ.

За словами голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича, через цю ситуацію, що склалася з котельнею, область повинна платити чи не найвищі тарифи за опалення інтернату.

«Десять років тому Надвірнянська районна рада поцупила майно області – котельню Делятинського інтернату, яка знаходиться на території закладу. Тепер ця котельня надає для нашого інтернату найдорожчі послуги за тепло по всій області. Ми зверталися до райради з проханням виправити цю помилку і повернути наше майно. Втім районні депутати рішення не прийняла, тому ми маємо повернути наше майно в судовому порядку», – зазначив очільник облради. Наразі спеціалісти почнуть підготовку позову до суду, аби повернути котельню в комунальну власність.