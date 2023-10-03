Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок колишньому керівнику КП «Сонячні Меденичі» Роману Ільківу, який після звільнення користувався корпоративною карткою підприємства та вкрав 315 тис. грн бюджетних коштів. Ільків уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і суд звільнив його від тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, Роман Ільків у листопаді 2020 року був звільнений з посади директора комунального підприємства «Сонячні Меденичі» Меденицької селищної ради та не повернув корпоративну банківську картку, де знаходились кошти підприємства.

Уже під час воєнного стану, протягом травня – листопада 2022 року, Роман Ільків користувався цією карткою та загалом зняв 315 тис. грн бюджетних коштів на власні потреби.

Щодо Романа Ільківа порушили кримінальну справу за ч.4 ст.185 ККУ (крадіжка), він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Відомо, що наприкінці червня 2023 року обвинувачений повернув усі привласнені кошти комунальному підприємству.

Справу розглянув суддя Василь Бораковський, який затвердив угоду про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором, призначивши покарання –п’ять років тюрми, однак звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.