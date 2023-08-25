Аптека на вул. Юрія Руфа, завідувачка якої проводила махінації з вартістю ліків для онкохворих

Личаківський районний суд Львова виніс вирок Оксані Маречко, яка, працюючи завідувачкою аптеки «D.S.», привласнила понад 1,2 млн грн на препаратах для онкохворих. Жінці призначили чотири роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Вона також має відшкодувати мережі аптек привласнені кошти.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, Оксана Маречко працювала завідувачкою аптеки «D.S.» на вул. Юрія Руфа, 11а (колишня вулиця Некрасова). У 2021 році фармацевтка у внутрішній системі обліку ліків значно занижувала вхідну вартість препаратів для онкохворих, натомість продавала ліки за реальними цінами. До прикладу, якщо вартість препарату становила 39,4 тис. грн, то завідувачка аптеки змінювала її на 1,8 тис. грн. Покупці купували ліки за реальними цінами, а різницю Оксана Маречко привласнювала. Також під час інвентаризації в аптеці виявили нестачу онкопрепаратів.

Представник мережі аптек «D.S.» у суді зазначив, що через махінації з вартістю препаратів завідувачка аптеки привласнила 642 тис. грн, також під час інвентаризації у аптеці виявили нестачу онкопрепаратів ще на 612 тис. грн. Просив стягнути з обвинуваченої 642 тис. грн, оскільки частину коштів вона уже виплатила.

Допитана у суді Оксана Маречко визнала свою провину та розповіла, що потрапила під злочинний вплив свого знайомого, який виманював у неї гроші.

«Він зумів втертися до нею в довіру і під виглядом допомоги її сину у організації ведення торгівлі на біржі Forex та отримання прибутку, обманним шляхом почав брати у неї гроші. Спочатку вона віддала всі свої заощадження та прибутки, але він постійно телефонував і пояснював, що потрібні ще кошти, оскільки можна втратити все вкладене. Тоді вона згадала, що в автоматизовані системі «1С» можна змінити ціну медичного препарату та вирішила зменшувати у програмі вартість ліків, продавати їх по справжній ціні, а різницю привласнювати», – цитують у вироку суду покази обвинуваченої.

Оксана Маречко у суді заявила, що згідна повністю відшкодувати завдану шкоду та уже виплатила майже третину суми.

Справу розглянув суддя Сергій Гирич, який визнав Оксану Маречко винною у привласненні коштів та несанкціонованих діях з інформацією (ст. 362 ККУ). Обвинуваченій призначили чотири роки тюрми з забороною займати посади у фармакології протягом двох років, однак звільнили від основного покарання з трирічним іспитовим терміном. Жінці також призначили 34 тис. грн штрафу та зобов’язали відшкодувати мережі аптек завдану шкоду. На вирок ще може бути подана апеляція.