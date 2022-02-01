Завідувачка львівської аптеки заробила на препаратах для онкохворих майже 900 тис. грн. Працівники кіберполіції викрили махінаторку і у вівторок, 1 лютого, 44-річній львів'янці висунули офіційні обвинувачення у вчиненні злочину.

За даними слідства, завідувачка аптеки проводила махінції з вартістю ліків для онкохворих. У внутрішній системі обліку ліків, жінка занижувала вхідну вартість препаратів удесятеро, натомість продавала ліки за реальними цінами. Отриману різницю завідувачка аптеки забирала собі. Таким чином завідувачка аптеки привласнила майже 900 тисяч гривень.

З власних джерел у правоохоронних органах ZAXID.NET відомо, що аптека, де завідувачка проводила махінації, розташована у центрі Львова. Вона належить до відомої мережі аптек «D.S.».

Правопорушниці вже повідомили про підозру через привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Завідувачці аптеки загрожує до восьми років позбавлення волі.