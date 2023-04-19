Сихівський районний суд засудив колишнього інспектора патрульної поліції у Львівській області Мар’яна Скалоцького до трьох років обмеження волі за систематичне розкрадання службового пального. Також суд зобов’язав його відшкодувати патрульній поліції вартість незаконного привласненого бензину.

Як йдеться в матеріалах справи, з 6 до 28 квітня 2020 року інспектор патрульної поліції у Львівській області систематично розкрадав службове пальне – бензин А-95. Робив це Мар’ян Скалоцький за допомогою паливної смарт-картки АЗС «ОККО» у позаробочий час. Чоловік заливав пальне у каністри при цьому приховував своє обличчя, натягаючи капюшон. Так колишній патрульний лише за місяць привласнив 260 літрів службового бензину на загальну суму – 6 708 грн. Після цього інциденту інспектора звільнили. Сталося це 25 червня 2020 року.

Як йдеться в матеріалах справи, у січні 2020 року в управлінні патрульної поліції у Львівській області замінили паливні картки мережі АЗК «ОККО» на «WOG». Під час судового провадження засуджений заявив, що стару паливну картку він здав і натомість отримав нову. А от представник департаменту патрульної поліції зазначив, що Мар’ян Скалоцький отримавши нову карту, стару не здав зі словами, що поверне її пізніше, тому картку не блокували.

Під час службового розслідування колишній патрульний запевняв, що знайшов паливну картку. А от вже під час судового провадження зазначив, що придбав її у невідомого чоловіка на заправці за 5 400 грн.

Мар’ян Скалоцький винним себе не визнав і просив виправдати.

Однак суд, враховуючи усі матеріали справи, визнав винним кошишнього патрульного у заволодінні чужим майном, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовим становищем (ч.2 ст.191 КК України) та у такому ж правопорушенні, але вже повторно (ч.3 ст.191 КК України). На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, Мар’яну Скалоцькому визначили остаточне покарання – обмеження волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування теж на три роки.

Зазначимо, обмеження волі – це покарання, яке є альтернативним позбавленню волі. Під час обмеження волі засуджений відбуває покарання в виправних центрах і не ізолюється від суспільства повністю, він може, зокрема, носити цивільний одяг, його залучають до праці, яку оплачують. Засуджений може мати короткочасні побачення без обмежень, і тривалі побачення, до трьох діб, один раз на місяць. Також такі засуджені можуть тимчасово покидати виправні центри за поважних причин, зокрема, у випадку смерті близьких родичів.

Також суд вирішив задовільнити цивільний позов і зобов’язав засудженого сплатити патрульній поліції матеріальну шкоду – 6 708 тис. грн.

Окрім того, колишнього патрульного звинувачували у заволодінні паливною карткою шляхом зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів (ч.1 ст.357 КК України), але суд визнав його невинуватим та виправдав.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.