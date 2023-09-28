На Львівщині правоохоронці викрили директора будівельного підприємства, який привласнив понад 500 тис. грн під час ремонту казарми на Львівщині. 47-річного чоловіку уже оголосили про підозру та порушили кримінальну справу. Про це 28 вересня повідомила поліція та спеціалізована прокуратура у оборонній сфері.

Як вказано у повідомленні прокуратури, підозрюваний зобов’язувався забезпечити виконання робіт із вогнезахисту казарми у Самбірському районі та використати для цього відповідні товари. Однак деякі роботи підрядник взагалі не зробив, а необхідні для вогнезахисту дерев'яних конструкцій матеріали не використав.

Після завершення ремонту між представниками будівельної фірми та квартирно-експлуатаційної частини, які не були обізнані із злочинними намірами підприємця, підписано офіційні документи, на підставі яких і був здійснений розрахунок. Таким чином, підозрюваному вдалось заволодіти понад 570 тис. грн бюджетних коштів.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 47-річному директору будівельної фірми за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, а також складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч.4 ст.191 та ч.2. ст.366 КК України). Досудове розслідування триває.