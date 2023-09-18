Сергій Коба очолив комунальне підприємство «Володимиртепло» в 2017 році

У місті Володимир керівник комунального підприємства «Володимиртепло», а також депутат міськради Сергій Коба виїхав у закордонне відрядження в Литву та не повернувся. Мер міста Ігор Пальонка запевняє, що звернувся з цього приводу у поліцію, однак у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині зазначили, що поки ніяких заяв з цього приводу до них не надходило.

Інформацію про те, що Сергій Коба виїхав за кордон і не повернувся, повідомив у коментарі «Конкуренту» міський голова Володимира Ігор Пальонка. За його словами, Сергій Коба як очільник «Володимиртепла» поїхав у відрядження в Литву разом з першим заступником мера Ярославом Матвійчуком та директором КП «Полігон» Володимиром Собіпаном. У Литві вони мали вивчати питання використання технологій альтернативних джерел енергії в комунальному господарства.

«В п'ятницю він мав повернутися з відрядження. Тоді ж на моє ім'я на електронну скриньку надійшла від нього заява про звільнення у зв'язку зі станом здоров'я. Я після цього написав повідомлення у поліцію, що він виїхав і не повернувся», – зазначив мер.

Його колеги, з якими він їздив у Литву, за словами мера, у п'ятницю повернулись в Україну. Зараз виконавчий комітет Володимирської міської ради шукає нового керівника для підприємства.

Зауважимо, що 44-річний Сергій Коба також є депутатом Володимирської міськради від партії «Сила і честь». Заяв на складання мандату він поки що не подавав. На посаду керівника «Володимиртепла» його призначили в 2017 році.