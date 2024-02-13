44-річний Сергій Коба є депутатом Володимирської міськради від партії «Сила і честь»

У вівторок, 13 лютого, депутат Володимирської міської ради Сергій Коба, який поїхав у відрядження за кордон і не повернувся, надіслав заяву про складання повноважень. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив секретар міськради Іван Юхимюк. За його словами, заяву розглянуть на найближчому засіданні сесії.

Як інформував ZAXID.NET, Сергій Коба, депутат Володимирської міськради та директор комунального підприємства «Володимиртепло», у вересні 2023 року поїхав у відрядження в Литву разом з кількома колегами, проте назад в Україну не повернувся. Згодом він з-за кордону написав заяву про звільнення з посади директора «у зв'язку зі станом здоров'я». Міський голова Володимира Ігор Пальонка написав на Сергія Кобу заяву в поліцію.

44-річний Сергій Коба є депутатом Володимирської міськради від партії «Сила і честь». Де саме зараз він перебуває, у міській раді Володимира не уточнили, але, ймовірно, з-за кордону він так і не повернувся.