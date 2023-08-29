Чотирьох молодих чоловіків затримали прикордонники

На Волині прикордонники затримали чотирьох мешканців Нововолинська, яка хотіли потрапити в Польщу через неіснуючий пункт пропуску. Чоловіки пояснили охоронцям кордону, що шукали митний перехід «Млинище-Сліпче», якого наразі не існує. Як повідомила ZAXID.NET речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, на чоловіків склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Про інцидент, який стався нещодавно у прикордонній Поромівській громаді, повідомив голова громади Олег Савчук у вівторок, 29 серпня. За його словами, чотирьох молодих чоловіків з Нововолинська затримали вночі прикордонники відділу «Морозовичі». Порушники пояснили, що шукали митний перехід «Млинище-Сліпче».

«Наголошую, що перехід «Млинище-Сліпче» не працює. Більше того, поки нема намірів його будувати. Тому усім охочим залишити Україну рекомендую користуватися наявними пунктами пропуску», – зазначив Олег Савчук.

Як уточнила Маргарита Вершиніна, затримали чоловіків у понеділок, 28 серпня. На усіх склали адмінпротоколи за ч.1 ст. ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Їм загрожує від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн штрафу.

Зазначимо, мер Нововолинська Борис Карпус неодноразово піднімав питання про будівництво додаткового пункту пропуску «Млинище-Сліпче» на території Волинської області. Востаннє цю тему підіймали 21 серпня, тоді Борис Карпус подав до Мінекономіки звернення щодо облаштування пункту пропуску та зазначив, що «сподівається на позитивну реакцію». Однак жодного схвалення чи чітких планів щодо будівництва центральна влада наразі не озвучувала.