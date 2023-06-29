22-річних черкащан затримали за кількасот метрів від лінії розмежування

На Волині за кількасот метрів від українсько-польського кордону затримали двох 22-річних ухилянтів. З'ясувалось, що це їхня друга і знову невдала спроба втекти з України.

Як повідомила прес-служба західного регіонального управління Держприкордонслужби, чоловіків затримав прикордонний наряд відділу «Морозовичі» ввечері у середу, 28 червня.

Про незнайомців, яких помітили на околиці одного з населених пунктів Володимирщини, службовців сповістив житель прикордоння. Група реагування, прибувши на вказаний напрямок, з'ясувала, що чоловіки прямували в бік кордону, який хотіли незаконно перетнути. Правопорушниками виявилися двоє жителів Черкас 2001 року народження.

«Крім того, правоохоронці встановили, що чоловіки місяць тому уже намагалися нелегально виїхати з України через пункт пропуску на Закарпатті. Аби реалізувати свій протиправний намір, скористалися підробленими документами. Однак їхнім планам завадили тамтешні прикордонники, котрі виявили фальшивки», – зазначають прикордонники.

На обох юнаків склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Їм загрожує як мінімум по 3,4 тис. грн штрафу.