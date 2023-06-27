На Волині затримали адвокатку та її чоловіка за підозрою у виготовлення фіктивних документів для ухилянтів. За свої послуги жінка брала від 5 до 7 тисяч доларів.

Як повідомили у прес-службі департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, схему організувала місцева адвокатка та її чоловік, який виконував роль посередника. За версією слідства, жінка допомагала оформлювати фіктивні шлюби між жінками з інвалідністю та військовозобов'язаними чоловіками.

«Також до сфери її відповідальності входило і подальше вирішення питань, пов'язаних з призовом. За свої «послуги» жінка брала від 5 000 до 7 000 доларів. Частину з отриманих коштів передавала посадовим особам ТЦК та РАЦС, які допомагали з отриманням відповідних довідок», – йдеться у повідомленні.

Жінку затримали під час отримання 7 тис. доларів. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) та ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон).

У разі доведення вини жінці загрожує до дев'яти років ув'язнення. Наращзі вирішується питання про вручення підозр адвокатці та її чоловікові.