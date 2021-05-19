Злива спричинила підтоплення стелі в адмінкорпусі лікарні

Через сильну зливу у вівторок, 18 травня, підтопило цокольний поверх центральної міської лікарні Червонограда, унаслідок чого могли постраждати електромережі лікарні, а також обвалилася стеля в адміністративному корпусі медзакладу. Рятувальникам довелося відкачувати воду з підвалу.

Як повідомив ZAXID.NET головний лікар Червоноградської міської лікарні Ігор Грондзаль, сильна злива спричинила підвищення рівня ґрунтових вод на території медзакладу, внаслідок чого у підвалі накопичилась вода.

«Через зливу підтопило цокольний поверх лікарні, де розташовані електромережі, й була небезпека підтоплення електрокабелів. Але рятувальники спрацювали дуже оперативно і відкачали воду», – розповів Ігор Грондзаль.

Інформація про обвал стелі у недавно відремонтованому приймальному відділенні центральної міської лікарні Червонограда з'явилася 19 травня у Facebook-групі «Підслухано в Червонограді». Головний лікар медзакладу підтвердив ZAXID.NET факт обвалу стелі, втім уточнив, що вона пошкодилася не в приймальному відділенні, а в адмінкорпусі лікарні.

«У холі адміністративного корпусу були заслабкі ринви для такого потоку води, тож дощ потрапив під металеву покрівлю й підтопив частину елементів. Але ми це швидко ліквідували і зараз вся лікарня працює в звичному режимі», – пояснив ZAXID.NET Ігор Грондзаль.

Зазначимо, що після обіду 18 травня в Червонограді почалася сильна злива, внаслідок якої затопило міські вулиці та житлові будинки. За інформацією ДСНС у Львівській області, з затоплених вулиць відбуксирували сім автомобілів та відкачали 650 м3 води.