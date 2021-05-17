У вівторок, 18 травня, у Львові та області очікуються грози та град. Також протягом дня будуть сильні пориви вітру та шквал. Такий прогноз зробили синоптики Львівського гідрометцентру.

За даними синоптиків, 18 травня буде хмарно з проясненнями. Протягом дня очікуються значні опади, грози, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень подекуди шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 7 – 12°С, вдень 13 – 18°С.

У середу, 19 травня, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 3 – 8°С, вдень 14 – 19°С.

У четвер, 20 травня, хмарно з проясненнями, можливі опади. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 4 – 9°С, вдень 11 – 16°С.

У п’ятницю, 21 травня, без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 3 – 8°С, вдень 14 – 19°С.