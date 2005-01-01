У Червонограді хулігани вкрали гірлянди з міської ялинки

Головну ялинку Червонограда відкрили 19 грудня

У п’ятницю вночі, 22 грудня, у Червонограді вандали пошкодили міську ялинку. Як розповів ZAXID.NET міський голова Червонограда Андрій Залівський, невідомі зірвали та вкрали частину ілюмінації синього та жовтого кольорів.

За його словами, це вже втретє хулігани пошкодили міську ялинку, раніше з святкового дерева уже крали гірлянди, іграшки, вандали також обламували гілки дерева. Наразі у Червноградській міськраді ще не підраховували суму завданих збитків, однак Андрій Залівський запевняє, що комунальники купуватимуть нові гірлянди, щоб прикрасити дерево.

Головну ялинку Червонограда відкрили 19 грудня, однак ще під час встановлення дерева його двічі пошкоджували невідомі. На площі, де встановлена ялинка, є камери відеоспостереження, однак наразі поліція ще не знайшла хуліганів.

Як писав ZAXID.NET, на встановлення ялинку, закупівлю іграшок та прикрас з міського бюджету Червонограда виділили 25 тис. грн.