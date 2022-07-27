На Львівщині під час пожежі в дерев’яному дачному будинку загинув чоловік. Про це повідомили в управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа у виникла уночі 27 липня у Червонограді в дачному будинку на вул. Львівській. На момент приїзду рятувальників будівля вже обвалилася та була охоплена вогнем.

Після ліквідації пожежі в обгорілому будинку виявили тіло чоловіка. Його особу та причини виникнення пожежі встановлює поліція. Дачний будинок вогонь знищив повністю.