У Червонограді під час пожежі в дачному будинку загинув чоловік
Вогонь повністю знищив деревʼяний будинок
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На Львівщині під час пожежі в дерев’яному дачному будинку загинув чоловік. Про це повідомили в управлінні ДСНС Львівщини.
Пожежа у виникла уночі 27 липня у Червонограді в дачному будинку на вул. Львівській. На момент приїзду рятувальників будівля вже обвалилася та була охоплена вогнем.
Після ліквідації пожежі в обгорілому будинку виявили тіло чоловіка. Його особу та причини виникнення пожежі встановлює поліція. Дачний будинок вогонь знищив повністю.
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