Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку, критому бляхою

Пізно ввечері у п’ятницю, 22 липня, у житловому будинку у селі Любеля на Львівщині трапилась пожежа. Рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіло 70-річного власника будинку.

Як повідомила ДСНС Львівщини, пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку, критому бляхою, розміром 12×6 м, який розташований у селі Любеля.

По прибуттю рятувальників на місці пожежі було виявлено тіло загиблого власника будинку – чоловіка 1952 року народження.

Внаслідок пожежі вогонь знищив перекриття будинку на площі 50 м2, покриття на площі 50 м2, речі домашнього вжитку на площі 15 м2 та пошкодив стіну на площі 30 м2.

Причини та обставини пожежі встановлюються.