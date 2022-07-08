Пожежа виникла вранці 8 липня у селі Малі Грибовичі

Вранці у п’ятницю, 8 липня, у селі Малі Грибовичі трапилась пожежа у приватному будинку. Як повідомила Нацполіція Львівщини, у будинку була бабуся з двома онуками віком 4 та 6 років. Через сильне задимлення жінка не змогла їх врятувати і вони загинули.

Вранці о 07:40 до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу у селі Малі Грибовичі, де під час локалізації пожежі було знайдено тіла двох дітей.

Як встановили правоохоронці, коли виникла пожежа, у будинку разом з бабусею перебували 6-річна дівчинка та 4-річний хлопчик. Через сильне задимлення та полум’я жінка не змогла врятувати дітей і вони загинули. Зараз на місці працюють правоохоронці, які встановлюють причини займання та інші обставини події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.