Один з пам'ятників зображав обійми двох радянських солдатів

У вівторок, 9 травня, у селах Сушно і Новий Витків радехівської громади Червоноградського району Львівщини демонтували пам‘ятники радянським солдатам, повідомляє Львівська обласна рада.

«Один із двох об’єктів – фігури якихось двох «альошок», які обіймалися. Загалом на Червоноградщині досі залишаються щонайменше 45 радянських обʼєктів. Роботи ще дуже багато. Але сьогодні отримали запевнення від громад, що найближчим часом більшість із обʼєктів, які підлягають декомунізації, будуть демонтовані. До слова, жодного радянського памʼятника на своїй території сьогодні вже не має єдина в Червоноградському районі – Белзька громада», – розповів депутат облради і член профільної робочої групи Захар Миляник.

Декомунізація у Радехівській громаді 9 травня 2023 року (фото ЛОР)

Демонтаж пам'ятників-символів радянського режиму відбувається на підставі рішення Львівської обласної ради від 20 вересня 2022 року про завершення декомунізації та деколонізації на території Львівської області. Документ рекомендує територіальним громадам демонтувати усі пам’ятники, пам’ятні знаки, меморіали, які символізують тоталітарний окупаційний режим.

Процесом декомунізації в області займається робоча група з питань декомунізації області, до якої входять депутати обласної ради, громадські діячі, історики, військові та ветерани, управлінці ОВА. За даними інвентаризації, наразі на Львівщині є понад 160 памʼятників радянської доби. Процес декомунізації мають завершити до кінця 2023 року.