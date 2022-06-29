У четвер частина Франківського району Львова буде без водопостачання
На двох вулицях працюватимуть водовозки
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
0 0
До теми
У четвер, 29 червня, у частині Франківського району Львова не буде водопостачання, оскільки комунальники перепідключатимуть новозбудований водопровід на вул. Наукова – Симоненка.
Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», без води з 9:00 до 22:00 буде частина Франківського району Львова. Мешканців просять створити добовий запас води. Зокрема, води не буде на вулицях:
- вул. Володимира Великого (непарна сторона від будинку №113 до №125);
- вул. Пулюя (парна сторона від будинку №8 до №16);
- вул. Княгині Ольги (парна сторона від будинку №114 до №124, непарна сторона від будинок у№95 до №105);
- вул. Кульпарківська (парна сторона від будинку №216 до №240, непарна сторона від будинку №117 до №151);
- вул. Наукова (парна сторона від будинку №112 до №116, непарна сторона №7, від будинку №55 до №59);
- вул. Симоненка (парна сторона від будинку №2 до №22).
Стабільне водопостачання мають відновити 30 червня після 22:00. На час відсутності водопостачання на вул. Науковій, 116 та Володимира Великого, 125 працюватимуть водовозки.
Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу помиють, тому тимчасово вода може бути іржавою.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter