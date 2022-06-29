У четвер, 29 червня, у частині Франківського району Львова не буде водопостачання, оскільки комунальники перепідключатимуть новозбудований водопровід на вул. Наукова – Симоненка.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», без води з 9:00 до 22:00 буде частина Франківського району Львова. Мешканців просять створити добовий запас води. Зокрема, води не буде на вулицях:

вул. Володимира Великого (непарна сторона від будинку №113 до №125);

вул. Пулюя (парна сторона від будинку №8 до №16);

вул. Княгині Ольги (парна сторона від будинку №114 до №124, непарна сторона від будинок у№95 до №105);

вул. Кульпарківська (парна сторона від будинку №216 до №240, непарна сторона від будинку №117 до №151);

вул. Наукова (парна сторона від будинку №112 до №116, непарна сторона №7, від будинку №55 до №59);

вул. Симоненка (парна сторона від будинку №2 до №22).

Стабільне водопостачання мають відновити 30 червня після 22:00. На час відсутності водопостачання на вул. Науковій, 116 та Володимира Великого, 125 працюватимуть водовозки.

Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу помиють, тому тимчасово вода може бути іржавою.