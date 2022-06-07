Щорічні гідравлічні випробування у Львові розпочали 23 травня

Із четверга, 9 червня, у Львові розпочнуть відновлювати подачу централізованого гарячого водопостачання. Натомість мешканцям районів, що отримують гарячу воду від ТЕЦ, завершать гідравлічні випробування 27 червня.

Як повідомили в прес-службі Львівської міськради, водопостачання відновлять споживачам ЛКП «Залізничнетеплоенерго» і ЛМКП «Львівтеплоенерго» від котелень, натомість споживачі від ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна» почнуть отримувати гарячу воду орієнтовно з 27 червня. Йдеться про мешканців Сихівського, Франківського, частину Личаківського і Шевченківського районів.



«Від більшості котелень ми вже завершили гідравлічні випробування теплових мереж. Тому плануємо з 9 червня відновити подачу гарячої води від усіх котелень ЛКП "Залізничнетеплоенерго»"– це фактично весь Залізничний район і частина Шевченківського, і районних котелень ЛМКП "Львівтеплоенерго" – це Галицький район, частини Личаківського і Шевченківського районів», – розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

За його словами, цьогоріч дефектів на тепломережах більше, ніж торік – приблизно 150. Переважно це недоліки на запірній арматурі, засувках і теплових камерах. Вони не є масштабними у ліквідації, але можуть завдати неприємностей в опалювальний сезон, якщо їх не усунути. Натомість поривів на теплових мережах цьогоріч менше, аніж торік.

Нагадаємо, що щорічні гідравлічні випробування у Львові розпочали 23 травня.