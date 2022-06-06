Впродовж вівторка, 7 червня, частина Франківського району Львова та кілька вулиць у Сокільниках відключать від водопостачання, про це «Львівводоканал» попередив заздалегідь.

Як повідомив «Львівводоканал», водопостачання не буде з 09:00 до 19:00, через ремонтні роботи на вул. Науковій. Води впродовж вівторка не буде на таких вулицях:

Наукова

Тролейбусна

Підстригача

Пулюя

Доленка

Трускавецька

Рубчака

В.Великого – (непарна сторона від №111 до №129),

Кульпарківська – (непарна сторона від №117 до №157, парна сторона від №210 до №240);

Також водопостачання відімкуть за такими адресами у Сокільниках:

Героїв Майдану

Львівська бічна

Героїв Крут

Червоної Калини

Після завершення ремонтних робіт водопровідну мережу промиють. Через це можливе погіршення якості води.

До слова, інформацію про аварійне та планове вимкнення холодного та гарячого водопостачання можна знайти на порталі за цим посиланням.