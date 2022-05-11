Дати закінчення гідравлічних випробувань наразі не визначили

Із понеділка, 23 травня, у Львові розпочнуть гідравлічні випробування теплових мереж будинків, які є на балансі «Львівтеплоенерго» і «Залізничнетеплоенерго». У цей період буде призупинено подачу гарячої води до багатоповерхівок.

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради, самі випробування тепломереж тривають кілька днів, а потім майстри ліквідовують пориви. Відповідно, час, протягом якого не буде в квартирах гарячої води, залежить від стану мереж.

«На ТЕЦ-1 у цей час будуть здійснені «нульова зупинка» та профілактичні заходи, ремонти на основному і допоміжному обладнанні. Гідравліка дає можливість побачити технічний стан теплових мереж, зокрема ділянки поривів і дефектів», – пояснили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Для всіх абонентів «Львівтеплоенерго» (ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна») і «Залізничнетеплоенерго» гідравлічні випробування цього року розпочнуться одночасно – з 23 травня. Коли споживачам відновлять подачу гарячої води, повідомлять згодом.

Детальний перелік будинків, які є абонентами комунальних теплоенерго, можна переглянути тут.