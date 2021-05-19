У четвер, 20 травня, на водогоні на вул. Бандери проводитимуть ремонтні роботи. Через це з 9:30 до 20:00 призупинять подачу води на деяких вулицях.

За інформацією «Львівводоканалу», на вул. Бандери будуть перепідключати новозбудований водопровід діаметром 225 мм. Тому буде припинено подачу води у Галицький та Залізничний райони міста.

Зокрема, води не буде на таких вулицях: пл. св. Юра, Городоцька, 85 – 125, Ангеловича, Озаркевича, Сєченова, Меретина, пл. Кропивницького, Карпінського, Бандери, 2-32, Війтовича, Шептицьких, М. Шептицького, Новаківського, Матейка, Рилєєва, Устияновича, Технічна, Архітекторська, Каменярів, Професорська, Бібліотечна, пл. Шашкевича, Словацького, С. Крушельницької, Дорошенка, 38-70; 39 – 77.

Після завершення робіт водопровідну мережу промиють.

Нагадаємо, що від завтра, 20 травня, також розпочинаються гідравлічні випробування мереж у Львові. Тому абоненти з централізованим опаленням місяць будуть і без гарячої води.