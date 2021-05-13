Із 21 травня «Львівтеплоенерго» і «Залізничнетеплоенерго» розпочинають проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж для виявлення дефектів, а також перевірки щільності трубопроводів та арматури. На цей період призупинять подачу гарячої води.

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», із 21 травня орієнтовно до 21 червня буде припинено подачу гарячої води від ТЕЦ-1 (764 житлові будинки) споживачам:

Сихівського житлового масиву (пр. Червоної Калини, вул. Морозна, вул. Сихівська, вул. Зубрівська, вул. Монастирського, вул. Довженка, вул. Хуторівка, вул. Чукаріна, вул. Хоткевича, вул. Полуботка, вул. Кавалерідзе, вул. Антоненка-Давидовича, вул. Коломийська, вул. Кос-Анатольського, вул. Трильовського, вул. Вернадського, вул. Антонича, вул. Драгана, вул. Скрипника, вул. Освицька);

вул. Стрийська, вул. Бондарська, вул. Скорини, вул. Гашека, вул. Лазаренка, вул. Сахарова, вул. Куликівська, вул. Єфремова, вул. Гвардійська, вул. Лукаша, вул. Моршинська, вул. Кастелівка, вул. Вітовського, вул. Наукова, вул. Володимира Великого та прилеглих до них вулиць (Рубчака, Тролейбусна, Кн.Ольги, Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші);

вул. Шафарика, вул. Дж. Вашингтона, вул. Пасічна, вул. Лисеницька, вул. Китайська, вул. Ярошинської, вул. Дністерська, вул. Раковського, вул. Липова Алея, вул. Зелена;

споживачам мікрорайону «Новий Львів» (вул. Чмоли, вул. Тернопільська, вул. Ярославенка, вул. Мишуги, вул. Тіверська, вул. Панаса Мирного, вул. Запорізька, вул. Героїв Крут, вул. Литовська, вул. Литвиненка, вул. Угорська, вул. Навроцького, вул. Карбишева, вул. Кам’янецька, вул. Енергетична, вул. Карманського).

Із 21 травня до 14 червня від ТЦ «Північна» (258 ж/б):

споживачам Шевченківського району: вул. Грінченка, вул. Чигиринська, вул. Мідна, вул. Богдана Хмельницького, вул. Мазепи, вул. Миколайчука, вул. Щурата, вул. Дж. Леннона, вул. Плугова, вул. Студинського, вул. Хвильового, вул. Лінкольна, вул. Тичини, вул. Льняна, вул. Інструментальна, вул. Замарстинівська, вул. Панча, вул. Варшавська, вул. Юрія Липи, просп. Чорновола, вул. Під Голоском, вул. Плужника, вул. Масарика, вул. Окуневського, вул. Кошиця, вул. Сосюри, вул. Липинського, вул. Джерельна, вул. Сорочинська.

ЛКП «Залізничнетеплоенерго» повідомляє, що через гідравлічні випробування з 21 травня до 4 червня не буде подаватись гаряча вода в будинки за адресами:

вул. Виговського, 72, вул. Сигнівка, 3, 5, 7, 9, 11, вул. Любінська, 150-164, вул. Патона, 2-35, вул. Полтави, 34, вул. Ряшівська, 7, 9, 13, 15, 27, вул. Кричевського,65 – від котельні на вул. Патона, 2а;

вул. Баштанна, 1, 3, вул. Виговського, 1-37, вул. Гірника, 1, вул. Городоцька, 241-249, вул. Головатого, 1-7, вул. Караджича, 13, 14, 14а, 16, 29а, б, в, вул. Любінська, 94-104, вул. Мисливська, 15, 27, 29, вул. Яворницького, 1а-11, вул. Патона, 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 2/7; 12 – від котельні на вул. Караджича, 11а;

вул. С.Петлюри, 2-53, Любінська, 89-107, вул. Виговського, 39-65, вул. Кульчицька, 1-16 в, вул. Кульпарківська, 128-142, вул. Чувашська, 29, вул. Садова, 27а – будинки від котельні на вул. Петлюри, 4а;

вул. Кульпарківська, 154-180, вул. Виговського, 67-89, вул. Садова, 7, 9, 13, 15, вул. С.Петлюри, 34 – будинки від котельні на вул. Кульпарківській, 95а;

вул. Роксоляни, 33, вул. Широка, 64-100, вул. Суботівська, 2 – будинки від котельні на вул. Широкій, 79а;

вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21, вул. Широка, 29, 75, 77, вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62, вул. Ангарна, 18, вул. Планерна, 12, вул. Доробок, 48, вул. Сластіона, 58, вул. Низинна, 52, 60 – будинки від котельні на вул. Сяйво, 17а;

вул. Роксоляни, 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а, вул. Повітряна, 92, 94, 65, 88, 68, вул. Сірка, 2, 25, вул. Суботівська, 7, 9, 11, 8, 10, 12, вул. Низинна, 2, 4, 5, вул. Мундяка, 8, вул. Калнишевського, 1, 2, 4, 4а,6 – будинки від котельні на вул. Роксоляни, 26а;

вул. Шевченка, 318-416, вул. Річицька, 9 – будинки від котельні на вул. Шевченка, 362а;

вул. Біберовича, 9, 11, 13а, вул. Ожинова, 1, вул. Порічкова, 15 – будинки від котельні на вул. Ожинова, 5;

усі будинки на вул. Величковського – від котельні на вул. Величковського, 1.

У разі виникнення пошкоджень теплових мереж на окремих вулицях, термін відключення гарячого водопостачання може бути продовжено.

Нагадаємо, гідравлічні випробовування проводяться щорічно після завершення опалювального сезону. До слова, минулоріч через карантин і майже постійне перебування львів’ян удома їх відклали і розпочали аж у середині червня.