У четвер, 17 грудня, частина Личаківського та Сихівського районів Львова впродовж дня будуть без водопостачання. Це пов’язано із заміною аварійної ділянки водопроводу на вулицях Зелена – Пасічна.

Як повідомили в ЛМКП «Львівводоканал», води не буде з 9:00 до 22:00. Впродовж дня мають замінити аварійний водопровід, після чого вуличну водопровідну мережу помиють, тому тимчасово вода може бути іржавою.

Тож 17 грудня без води залишаться вулиці:

Пасічна (непарна сторона від №71 до №175, парна сторона від №84 до №164)

Зелена (№№ 153, 251),

Пирогівка – Всі будинки

Лисиницька – Всі будинки

Китайська – Всі будинки

Медової Печери – Всі будинки

Соколина – Всі будинки

Кузьми – Всі будинки

Стешенка – Всі будинки

Латвійська – Всі будинки

Майорівка – Всі будинки

Садівнича – Всі будинки

Ярошинської – Всі будинки

Каштанова – Всі будинки

Глухий Кут – Всі будинки

Рудаки – Всі будинки

Шафарика – Всі будинки

Вашингтона – Всі будинки

Пасіки Галицькі – Всі будинки

Довга – Всі будинки

Хлібна – Всі будинки

Січинського – Всі будинки

Врубеля – Всі будинки

Пимоненка (буд.№17, 19)

На час ремонтних робіт із 11:00 на вул. Пасічній, 169-175 працюватимуть водовозки, але мешканців просять, за можливості, зробити запаси води.