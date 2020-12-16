У четвер два райони Львова частково будуть без води
На час відімкнення води на вул. Пасічній працюватимуть водовозки
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, сьогодні, 16:540
У четвер, 17 грудня, частина Личаківського та Сихівського районів Львова впродовж дня будуть без водопостачання. Це пов’язано із заміною аварійної ділянки водопроводу на вулицях Зелена – Пасічна.
Як повідомили в ЛМКП «Львівводоканал», води не буде з 9:00 до 22:00. Впродовж дня мають замінити аварійний водопровід, після чого вуличну водопровідну мережу помиють, тому тимчасово вода може бути іржавою.
Тож 17 грудня без води залишаться вулиці:
- Пасічна (непарна сторона від №71 до №175, парна сторона від №84 до №164)
- Зелена (№№ 153, 251),
- Пирогівка – Всі будинки
- Лисиницька – Всі будинки
- Китайська – Всі будинки
- Медової Печери – Всі будинки
- Соколина – Всі будинки
- Кузьми – Всі будинки
- Стешенка – Всі будинки
- Латвійська – Всі будинки
- Майорівка – Всі будинки
- Садівнича – Всі будинки
- Ярошинської – Всі будинки
- Каштанова – Всі будинки
- Глухий Кут – Всі будинки
- Рудаки – Всі будинки
- Шафарика – Всі будинки
- Вашингтона – Всі будинки
- Пасіки Галицькі – Всі будинки
- Довга – Всі будинки
- Хлібна – Всі будинки
- Січинського – Всі будинки
- Врубеля – Всі будинки
- Пимоненка (буд.№17, 19)
На час ремонтних робіт із 11:00 на вул. Пасічній, 169-175 працюватимуть водовозки, але мешканців просять, за можливості, зробити запаси води.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET