У четвер Львів відвідає принц Ліхтенштейну Алоїз

Принц Князівства Ліхтенштейн Алоїз

У четвер, 7 червня, Львів відвідає принц Князівства Ліхтенштейн Алоїз, а перед тим, 6 червня, у нього запланована зустріч з президентом України Петром Порошенком у Києві.

Як повідомила прес-служба президента України, 6 червня у Києві Петро Порошенко зустрінеться із принцом Князівства Ліхтенштейн Алоїзом під час його офіційного візиту до України.

Під час переговорів обговорять активізацію українсько-ліхтенштейнського політичного діалогу, підтримки Ліхтенштейном суверенітету та територіальної цілісності України, а також інтенсифікацію торговельно-економічної співпраці з урахуванням можливостей вільної торгівлі в рамках Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

А в четвер, 7 червня, принц відвідає Львів. «Знаю, що у нього запланована зустріч із Андрієм Садовим та Олегом Синюткою. Але більше деталей поки що мені не відомо, адже ще немає офіційної програми», – сказала ZAXID.NET керівниця прес-служби Львівської міської ради Христина Процак.

Пізніше стало відомо, що принц Алоїз відвідає у Львові австрійську бібліотеку на вул. Лисенка, Родинний дім «Покрова» та міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького. Також для принца проведуть екскурсію центром Львова.

Додамо, що це буде перший візит високого представника Ліхтенштейну до України з початку дипломатичних відносин між обома державами.

Князівство Ліхтенштейн – це мікродержава у Західній Європі, яка межує з Австрією та Швейцарією. Столиця Ліхтенштейну – місто Вадуц. Форма правління – конституційна монархія. З 1989 року очолює державу князь Ганс Адамс II. Принц Алоїз це його син, який успадкує владу батька після його смерті. Повне ім'я принца – Алоїз Філіп Ліхтенштейнський.