Президент Німеччини прогулявся історичним середмістям Львова

Андрій Садовий показав президенту Німеччини Львів

Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту Львова 30 травня прогулявся вулицями Львова. Він оглянув ті об’єкти, які відреставрували за участі німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Також Штайнмаєр відвідав меморіал «Простір Синагог».

Міський голова Львова Андрій Садовий показав гостю школу № 62 та інші пам’ятки архітектури, які допомогли відновити фахівці GIZ. Протягом 2009-2017 років у рамках цієї міжнародної співпраці у Львові відреставровано 82 балкони, 1023 вікна, 178 вхідних брам до будинків та 14 внутрішніх дворів.

Також президент Німеччини відвідав меморіальний «Простір Синагог», який відновили на місці зруйнованої синагоги. Його реставрували стараннями міської ради у співпраці з GIZ та Центром міської історії у 2016 році. Простір номінували на премію американського архітектурного видання «ArсhDaily» як найкращий проект.

Після прогулянки містом Андрій Садовий подарував Президенту Німеччини книгу про Львів та ювілейну монету імені Короля Данила Галицького.

фото прес-служби ЛМР

Нагадаємо, Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр перебуває у Львові із візитом. У палаці Потоцьких він залишив запис у Книзі почесних гостей, у Львівському національному університеті імені Івана Франка поспілкувався зі студентами-германістами, а також оглянув місцеву історичну спадщину.