У четвер окремі вулиці Сихівського і Галицького районів Львова будуть без води
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
0 0
До теми
У четвер, 14 квітня, окремі вулиці у Сихівському й Галицькому районах Львова будуть без води. Це пов’язано із заміною запірно-регулюючої арматури на насосній станції «Сокільники». Води не буде з 10:00 до 20:00.
Як повідомили у диспетчерській службі «Львівводоканалу», без водопостачання будуть такі вулиці:
- Дібровна,
- Дзиндри,
- Кримська,
- Кубанська,
- Кубійовича,
- Літня,
- Лемика,
- Лижв’ярська,
- Мушака,
- Рахівська,
- Рутковича,
- Свєнціцького,
- Севери,
- Снопківська,
- Стуса,
- Стрийська №1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 36а, 38, 40, 42, 44а, 44, 46ц, 46а, 46б, 48, 48а.
Після завершення ремонтних робіт водопровідну мережу промиють. Через це можливе погіршення якості води.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter