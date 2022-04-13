У четвер, 14 квітня, окремі вулиці у Сихівському й Галицькому районах Львова будуть без води. Це пов’язано із заміною запірно-регулюючої арматури на насосній станції «Сокільники». Води не буде з 10:00 до 20:00.

Як повідомили у диспетчерській службі «Львівводоканалу», без водопостачання будуть такі вулиці:

Дібровна,

Дзиндри,

Кримська,

Кубанська,

Кубійовича,

Літня,

Лемика,

Лижв’ярська,

Мушака,

Рахівська,

Рутковича,

Свєнціцького,

Севери,

Снопківська,

Стуса,

Стрийська №1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 36а, 38, 40, 42, 44а, 44, 46ц, 46а, 46б, 48, 48а.

Після завершення ремонтних робіт водопровідну мережу промиють. Через це можливе погіршення якості води.