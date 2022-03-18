Вчасна оплата за житлово-комунальні послуги забезпечить стабільну роботу відповідних служб

Голова Львівської ОДА Максим Козицький закликав мешканців області вчасно оплачувати за житлово-комунальні послуги, щоб і надалі не було збоїв у роботі відповідних служб.

«Усі об’єкти критичної інфраструктури на Львівщині працюють належним чином. За три тижні війни не було значних перебоїв в роботі служб, які відповідають за життєдіяльність області. Фахівці цілодобово працюють заради нашої безпеки та комфорту», – сказав Максим Козицький на брифінгу вранці п’ятниці, 18 березня.

Голова ЛОДА зазначив, що на Львівщині вчасно виплачуються зарплати, пенсії, соціальні допомоги. Тому закликав мешканців вчасно оплачувати за житлово-комунальні послуги, це забезпечить стабільну роботу критичної інфраструктури у воєнний час.

«Ваша оплата допоможе і надалі безперебійно забезпечувати область електроенергією, газом, теплом, водою, вивозити сміття. Працівники, які забезпечують життєдіяльність області, повинні вчасно отримувати зарплати», – додав керівник області.