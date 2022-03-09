Голова Львівської військової адміністрації звернувся до підприємців із закликом об’єднуватися та не полишати своєї роботи. Також Максим Козицький запевнив, що влада всіляко підтримуватиме та створюватиме всі можливі умови для того, щоби допомогти бізнесу працювати і розвиватися.

«Працюйте! Українцям потрібна робота. Ваші працівники мають отримувати зарплату, а місцеві бюджети – ваші податки та надходження. Бо так само зарплату мають отримувати освітяни і комунальні підприємства. Громади мають жити. Саме тепер Львівщина мусить стати економічною опорою для України», – сказав МаксимКозицький.

Він подякував за допомогу та підтримку воїнів, переселенців та всіх, хто потребує допомоги. Він попросив, щоби підприємці систематизували свою робот, а також дослухалися до нових ідей та шукали іноземних партнерів.

«Нехай гроші рухаються! Дозвольте їм обертатися! Виробляйте те, що зараз найбільше потрібно українській економіці. Починайте, якщо маєте навіть найменший стартовий капітал. Весь великий бізнес починався з малого. Вмієте випікати хліб? – Почніть з малої пекарні! Відкрийте перукарні та малі кав’ярні! Заготовляйте гриби, вирощуйте ягоди, виготовляйте консервацію!», – зазначив Козицький.

Він зазначив, що зараз важливо об’єднуватися в асоціації. За його словами, «разом легше захоплювати нові ринки, а також долати проблеми, співпрацювати з владою і якісно змінювати правила».

За його словами, зараз на Львівщині є вже майже 200 тисяч переселенців. Їх також можна залучати до роботи. Також він запевнив, що влада готова до співпраці та діалогу з підприємцями.

«Ми готові спілкуватися, чути та створювати всі можливі умови для того, щоб допомогти вам працювати і розвиватися. І ми вже цього тижня почали зустрічі з представниками бізнесу. Ми чуємо ваші ідеї, ваші проблеми і ваші потреби», – запевнив він.

Нагадаємо, що уряд звільнив від сплати податків частину українських підприємців. Окрім того, Міністерство інфраструктури також допомагає у релокалізації виробництв зі східних областей на захід України. Зокрема, управлінці безкоштовно перевозять фабрики та заводи «Укрзалізницею», а обласні адміністрації сприяють у пошуку приміщень, земельних ділянок, щоби можна було максимально швидко запустити бізнес на новому місці.

На Львівщині можна звертатися на е-mail: investregionlviv@gmail.com або через приватні повідомлення на сторінку Департаменту економічної політики Львівської ОДА.

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