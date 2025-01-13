В освітніх закладах Луцької громади – чотири нові керівники

У чотирьох навчальних закладах Луцької громади призначили нових керівників. Із ними уклали контракт на шість років. Про це ZAXID.NET розповів 13 січня очільник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.

Конкурс на заміщення посад оголосили в департаменті освіти ще 4-5 листопада 2024 року. Тоді на сайті установили зʼявились оголошення про пошук нових директорів у:

Луцький ліцей № 11;

Княгининівський ліцей № 34;

Луцьку гімназію № 7;

Луцьку ЗОШ І-III ступенів № 13.

За словами Віталія Бондара, одночасне звільнення чотирьох директорів – співпадіння, оскільки у когось з них закінчився контракт, хтось вийшов на пенсію, а хтось – знайшов нову роботу.

«У січні відбувся конкурс на заміщення вакантних посад, за результатами якого обрали нових керівників навчальних закладів. Так, посаду директорки ліцею № 11 отримала Наталія Гаць, посаду директора школи № 13 отримав Ігор Оксенчук, посаду директорки Княгининівського ліцею № 34 отримала Любов Хом'як, а луцьку гімназію №7 очолив Микола Кінаха», – зауважив Віталій Бондар.

Керівник департаменту освіти додав, що ліцеї №34 і №11 знову очолили попередні директори, оскільки вони єдині взяли участь у конкурсі. З усіма посадовцями уклали контракт до 2031 року.