Користь від додаткових занять буває різною і залежить від багатьох обставин

Українці часто вдаються до послуг репетиторів, щоб подолати освітні втрати дітей та підготувати їх до ЗНО/НМТ. Втім, часом самі школи запроваджують таку практику – індивідуальні консультації для учнів від учителів-предметників. За кордоном такі індивідуальні заняття зі школярами (тьюторство) також поширені. Яка користь від таких занять, та якою має бути їхня оптимальна частота, проаналізували під час британського метадослідження Teaching and Learning Toolkit. Їхні результати коротко переповіла НУШ.

Репетиторство: який формат найкращий

Репетиторство або ж індивідуальне навчання здійснює учитель, асистент учителя або інша доросла людина. Вони надають учневі чи учениці індивідуальну освітню підтримку. Такі заняття можна проводити поза звичайними уроками, як додаткове навчання, наприклад, у форматі подовження навчального часу чи літньої школи – або як заміну уроків.

Результати дослідження свідчать, що репетиторство може бути дуже ефективним: воно забезпечує прогрес, який у середньому дорівнює п’яти додатковим місяцям навчання. Індивідуальне навчання має бути додатковим до звичайного викладання, але чітко пов’язаним із ним. Також важливо, щоб учителі контролювали прогрес учня або учениці, щоб переконатися, що репетиторство корисне для дитини.

Дослідження, у яких порівнюють репетиторство із навчанням у невеликих групах, показують неоднозначні результати: у деяких випадках індивідуальне навчання показало кращі результати, а в інших – навчання в групах по двоє чи троє було таким само ефективним, чи навіть кращим за репетиторство. Важливий конкретний тип і якість викладання, яке проводять у цих малих групах, а не точний розмір групи.

Програми із залученням асистентів учителів або волонтерів можуть позитивно впливати на успішність дітей, але доцільніше використовувати чітко структуровані програми.

Для кого репетиторство найефективніше

Дослідження, проведені в початкових класах, демонструють більш позитивний вплив репетиторства на успішність (+6 місяців), ніж у середній ланці (+4 місяці).

Результати в математиці виявилися значно нижчими (+2 місяці), ніж у навчанні грамотності (+6 місяців).

Короткі регулярні сеанси (приблизно 30 хвилин, три-п’ять разів на тиждень) протягом встановленого періоду часу (до десяти тижнів) забезпечують оптимальний ефект.

Репетиторство з використанням цифрових технологій продемонстрували загалом такі самі результати, як і дослідження традиційного офлайн-навчання сам на сам.

Індивідуальні заняття зі шкільним вчителем

Дослідження в Англії показали, що учні з соціально незахищених, неблагополучних родин зазвичай отримують додаткові переваги від індивідуальних занять. Особливо виграють від нього учні з низьким рівнем успішності.

Індивідуальні заняття можуть допомогти учням і ученицям досягти прогресу. Такий підхід дає змогу вчителю або репетитору зосереджуватися суто на потребах учня чи учениці, викладаючи матеріал на тому рівні, який точно відповідає розумінню дитини. Індивідуальне навчання передбачає вищий рівень взаємодії й вищу якість зворотного зв’язку, порівнюючи з навчанням разом із класом. А це може допомогти дітям приділити більше часу новим або незнайомим темам, подолати перешкоди в навчанні й успішніше опанувати навчальну програму. Що менше дітей має одночасно навчати вчитель або вчителька, то тіснішою стає взаємодія між ним чи нею та учнівством.

Висновки

1. У середньому індивідуальні заняття дуже ефективні для покращення учнівської успішності. Індивідуальне навчання може бути ефективною стратегією надання цілеспрямованої підтримки учням та ученицям, які мають низьку успішність або відчувають труднощі в певних сферах.

2. Репетиторство з більшою ймовірністю принесе користь дитині, якщо воно буде додатковим до звичайних уроків і прямо пов’язаним із ними.

3. Індивідуальне навчання може бути дорогою послугою, особливо якщо його проводять вчителі. Навчання в невеликих групах або з асистентами вчителя, а не сам на сам з учителем, у середньому трохи менш результативне, але може бути економічно ефективним рішенням.

4. Індивідуальні заняття, які проводять асистенти вчителів, будуть особливо корисними, якщо асистенти мають досвід, добре навчені й мають певну підтримку – наприклад, проводять заняття за готовими планами, структуровано.

Усі матеріали цього дослідження можна почитати за посиланням.