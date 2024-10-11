На вул. Тракт Глинянський, 141б збудують багатофункційну будівлю

У котеджному районі Львова на вул. Тракт Глинянський збудують багатофункційний комплекс із офісами. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили за засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у пʼятницю, 11 жовтня.

Йдеться про забудову ділянки вул. Тракт Глинянський, 141б зі знесенням наявних на ній будівель. У 2022 році Львівська міськрада передала цю ділянку площею 0,12 га в оренду на 10 років Богдану Бабію для будівництва офісного центру.

Як повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, на вул. Тракт Глинянський, 141б збудують багатофункційну будівлю з підземним паркінгом.

«Йдеться про формування багатофункційної будівлі з офісними приміщеннями, паркінгом. Обʼєм корелюється з сусіднім будинком», – повідомив Антон Коломєйцев.

Загалом будівля матиме шість поверхів. Судячи з візуалізації, між першим і другим поверхами облаштують озеленену відкриту терасу.

Замовником будівництва вказане ТзОВ «Лєго-Інвест», зареєстроване у листопаді 2023 року на вул. Хуторівка, 35в. Директоркою і власницею компанії вказана львівʼянка Тетяна Кава.