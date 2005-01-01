У Ґданську затримали українця, який напідпитку їздив автівкою по пірсі

Він заплатить 5 тис. злотих у фонд допомоги постраждалим у ДТП

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:561470

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Поліція в польському Ґданську затримала минулої суботи водія, який напідпитку їздив автівкою марки Mercedes по пірсі у районі Бжезьно. Арештованим виявився 21-річний громадянин України, повідомило у вівторок, 5 червня, Польське радіо.

За інформацією поліції, українцю висунули звинувачення тільки після того, як він протверезів. Після затримання українець спробував пояснити поліцейським, що він не знав, що на пірс у Бжезьно в’їзд автотранспорту заборонений.

Чоловік відповідатиме за керування транспортним засобом під впливом алкоголю, а також їзду у недозволеному місці.

Під час затримання українець не чинив опору і погодився на добровільне покарання. Затриманому буде заборонено протягом трьох років керувати автотранспортом. Крім того, йому доведеться заплатити 5 тис. злотих штрафу у фонд допомоги потерпілим унаслідок дорожньо-транспортних пригод.

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