Львів долучився до святкування Міжнародного дня музеїв. У вівторок, 18 травня, майже в трьох десятках музеїв було жвавіше, ніж зазвичай. Наприклад, МуМі, що розташований у підземеллі Ратуші, пропонує відвідувачам згадати шкільні роки й пострибати на резинці. Це і зробила львів'янка Софія Омелянова.

«Зараз більшість дітей на перервах сидять, напевно, в смартфонах. Ми ж чимдуж бігли надвір, де скакали. Тому розповідати про таку гру класно», – каже дівчина.

Ця активність – не єдиний інтерактив, який під час Днів музею пропонують у Музеї міста. В «лабораторії» там ще варять смак дитинства – льодяники з цукру, лимонної кислоти й води – як приз тим, хто поскакав із резинкою.

«Ми досліджуємо, чим хлопчики та дівчатка Львова займалися впродовж останніх 50-ти років. Відтак пропонуємо вартісні ідеї тих часів: і щоб поностальгувати, і щоб показати, яким був соціальний стан населення», – розповіла працівниця Музею міста Світлана Горіна.

Тим часом у музеї Труша відвідувачі власноруч садили квіти. Зокрема «братчики»— ті, які любив митець. Таким чином кожен докладався до відновлення міні-саду художника.

«Найменші дітки могли приходити й під керівництвом своїх батьків висадити рослини. Хто мав змогу закупити свої кущики, приходив із ними. Ми теж заздалегідь підготувалися та придбали квіти», – розповіла завідувачка художньо-меморіального музею Роксоляна Козак.

А малювати чорним по білому запропонував дітям Національний музей ім. Шептицького. Разом із кураторкою майстер-класу вони виготовляли листівки за допомогою кліше.

«Для дитини це не так важко зробити: берете ложку і нею притискаєте фарбу до гравюри. Виходить малюнок, він міцний», – пояснила художниця Наталія Русецька.

Додамо, Дні музеїв у Львові триватимуть до неділі, 23 травня.

Зазначимо, що з нагоди свята колективи працівників музеїв Львова преміювали по 25 і 50 тис. грн.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter