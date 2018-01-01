У день народження Степана Бандери у Львові пройшла смолоскипна хода

Марші на честь Бандери відбулися в 21 регіоні України, навіть у Слов'янську та Авдіївці

СуспільствоОрися Шиян, 1 січня7130

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У день народження Степана Бандери у Львові пройшла смолоскипна хода
фото Павла Паламарчука
Хода рушила від вул. Винниченка

Сьогодні, 1 січня, відзначають 109-ту річницю від дня народження голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери. Його пам'ять вшановували в різних областях. У Львові з цієї нагоди відбулася смолоскипна хода.

Вдень представники влади та громадськості провели урочисте віче біля пам’ятника Бандері на площі Кропивницького у Львові. Керівництво міста та області поклали квіти до підніжжя пам’ятника Герою України.

А ввечері центральними вулицями Львова відбувся смолоскипний марш. Рух стартував на вул. Винниченка біля пам’ятника Чорноволу і рушив центром міста до пам’ятника провіднику націоналістів на площі Кропивницького. Учасники зі смолоскипами в руках вигукували гасла «Слава Україні!», «Герої не вмирають – вмирають вороги», «Бандера, Шухевич – герої України».

У ході взяли участь близько 500 осіб. Організаторами ходи є націоналістичні організації.

фото Павла Паламарчука/ZAXID.NET

У Києві, за підрахунками поліції, у схожому заході взяло участь близько тисячі осіб.

Загалом в Україні з нагоди річниці народження Бандери відбулися 57 масових заходів у 21 регіоні. У них взяли участь близько 6,5 тис. осіб, повідомило керівництво Нацполіції. За інформацією Української правди, марші Бандери відбулися навіть в Слов'янську та Авдіївці. Конфліктів і сутичок зафіксовано не було.

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