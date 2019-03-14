У День українського добровольця у Львові вшанували пам’ять Віктора Гурняка

Віктор Гурняк похований на меморіалі Української Галицької Армії

Сьогодні, 14 березня, відзначається День українського добровольця. У Львові на Личаківському кладовищі вшанували могилу львівського фотокореспондента, волонтера та воїна-добровольця «Айдару» Віктора Гурняка, який загинув на війні.

Міський голова Львова Андрій Садовий запалив лампадку на могилі Віктора Гурняка, а також помолився біля могил загиблих військових, які поховані на полі почесних поховань № 76.

фото прес-служби ЛМР

Нагадаємо, 27-річний львівський фотокореспондент Віктор Гурняк загинув у зоні проведення антитерористичної операції 19 жовтня 2014 року у Луганській області. Поховали його на Личаківському кладовищі біля пам'ятника Пласту, учасником якого був Віктор, на меморіалі Української Галицької Армії.

День українського добровольця відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

За інформацією прес-служби Львівської міськради, 58 бійцям-добровольцям цього року виплатять по 1 тис. грн матеріальної допомоги. Цим займається управління соціального захисту в межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова.