Об 11:00 над всіма визначеними об'єктами одночасно піднімуть прапор Євросоюзу

У День Європи, 15 травня, під звучання дев’ятої симфонії Бетховена одночасно піднімуть прапор ЄС на туристичних об’єктах Львівщини — Свірзькому та Підгорецькому замках, П’ятничанській вежі, ратуші у Бібрці і Жовкві, будинку «Сокола», на ранчо «Скарбова гора» та горі Камулі. Святкова програма запланована на два дні.

Цією подією більшість локацій відкриває туристичний сезон. Для усіх учасників проведуть безкоштовні екскурсії: Свірзьким замком, де прапор підніматимуть лицарі ордену паладинів та голова Національної спілки архітекторів України; у бібрській ратуші, де можна оглянути старий розпис аптекарів і триголового змія; Кімнатою бургомістра і Офісом гостинності у будинку «Сокола» у Бібрці, у П’ятничанській вежі – оновлену експозицію. На гору Камулу планують організоване сходження. По дорозі до основної події можна оглядати пам'ятки за напрацьованим туристичним маршрутом.

Головне святкування Дня Європи «100 гостей святого Яна» відбудеться у с. Суходіл біля статуї середньовічного чеського святого Яна Непомуцького. У ньому візьме участь директорка київського Чеського центру при Посольстві Чехії в Україні Радка Рубіліна. За підтримки дипломатів вдалося полікувати чотири 150-літні липи біля статуї, а наступного року волонтери планують відреставрувати саму 120-річну скульптуру. Там у суботу відбудеться живий фортепіанний концерт барокової чеської музики, а ввечері на ранчо «Скарбова Гора» – показ чеського фільму «Перлини на дні».

Організатором цієї події є команда волонтерів проекту «Сокіл» у Бібрці, яка запрошує на свято музики і поезії та екскурсії і наступного дня – в неділю, 16 травня.