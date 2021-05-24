У Дніпрі 12-річний хлопчик облився легкозаймистою рідиною та підпалив себе, щоб зняти епічне відео для соціальних мереж. Про це повідомляє «Дніпро TV».

Як повідомляється, школяр разом з другом відпочивав у парку. За попередньою інформацією, діти знайшли невідому рідину. Підліток вирішив облитися нею та підпалити себе.

«Дитину екстрено госпіталізували. Лікарі встановили, що у нього обгоріло 65% тіла. Обпалені й внутрішні органи. Є припущення, що школяр зробив це заради епічного відео в соціальних мережах, але все закінчилося трагічно. Зараз хлопець перебуває в реанімації», – йдеться в повідомленні.

У лікарні повідомили, що дитина перебуває у важкому, але стабільному стані.

Нагадаємо, в листопаді минулого року в Бердянську Запорізької області двоє школярів підпалили свого 12-річного друга заради «крутого» відео в Instagram. Хлопець отримав 30% опіків тіла і перебував в реанімації.