У Дніпрі затримали та арештували чоловіка, який підозрюється у підготовці до вбивства депутата обласної ради

У Дніпрі затримали та арештували чоловіка, який підозрюється у готуванні до вбивства депутата обласної ради, а також у незаконному придбанні, носінні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 8 грудня у Дніпрі перед офісом депутата обласної ради вибухнув автомобіль. В салоні авто знаходився автомат з прикріпленим саморобним пристроєм для стрільби з відстані. Підозрюваний дистанційно вистрілив з автомата щонайменше тричі в будівлю. Після цього авто вибухнуло.

Вже через кілька днів поліції вдалось знайти підозрюваного. Ним виявився 45-річний чоловік, «у якого з депутатом виникли боргові зобов’язання». В його будинку провели обшуки.

Під час слідчих дій у помешканні знайшли пістолет майже 100 патронів калібру 5.45 мм, мобільні телефони, радіозасоби зв’язку, саморобні пристрої з дротами та інші речові докази.

Йому повідомили підозру статтею про підготовку до скоєння умисного вбивства.