У Дніпрі за один день відновили вулицю, куди влучила російська ракета під час масової атаки 10 жовтня. Як повідомив радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, станом на ранок 11 жовтня, на вул. Калиновій повністю відновили дорожнє покриття та контактну мережу. Вулицю уже відкрили для проїзду транспорту.

Фото Кирила Тимошенка