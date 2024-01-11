Загалом правоохоронцям вдалося визволити з рабства 50 людей

Четверо мешканців Дніпра утримували у трудовому рабстві людей, використовуючи їх на важких сільськогосподарських та будівельних роботах на території області. Про це 11 січня повідомив Офіс генерального прокурора України.

Слідчі встановили, що організатори схеми шукали на вокзалах внутрішньо переміщених осіб та «соціально незахищених громадян», які не мали постійного місця проживання.

Їх запрошували до так званого реабілітаційного центру під прикриттям громадської організації, де обіцяли безплатне житло, харчування і працевлаштування. Людей заселяли до будинку з жахливими умовами для проживання та змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах.

Зловмисники забирали у жертв документи та телефони. Якщо завербовані намагалися втекти, на них психологічно тисли та погрожували побиттям. Під час обшуків у будинку учасників схеми правоохоронці вилучили чорнові записи, телефони й автомобілі.

Наразі зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України, їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Якщо їхню провину доведуть, то їм загрожує до 12 років ув’язнення.