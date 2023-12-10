У Дніпрі згорів «народний меморіал»", який облаштували в пам'ять про загиблих від ракетного удару

У Дніпрі на житловому масиві Перемога згорів імпровізований «народний меморіал», який місцеві жителі облаштували в пам'ять про загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці 14 січня 2023 року. Про це 10 грудня повідомило «Суспільне».

«Народним меморіалом» мешканці називали зупинку громадського траснпорту біля місця ракетного удару, куди місцеві мешканці регулярно приносили квіти, патріотичну симовілку і дитячі іграшки.

Зранку 10 грудня виявилося, шо меморіал вигорів вщент. Також через загоряння пошкоджена зупинка, на якій він був облаштований – згоріли сидіння та дах. Місцеві Telegram-канали пишуть, що меморіал, імовірно, згорів унаслідок підпалу.

Нагадаємо, росіяни 14 січня 2023 року влучили в багатоквартирний будинок у Дніпрі, у якому було 16 під’їздів і проживали приблизно 1700 мешканців. Рятувальні роботи тривали у цілодобовому режимі кілька днів. Офіційно відомо про 46 загиблих, з-поміж них – 6 дітей. Також 80 людей були поранені.