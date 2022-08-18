У Долині запроваджують проведення безболісних пологів із залученням епідуральної аналгезії. Це один з найпопулярніших способів знеболення пологів. До цього часу в долинській лікарні цей метод не застосовували.

Про плани проведення безболісних пологів повідомила прес-служба Долинської багатопрофільної лікарні у четвер, 18 серпня. За словами Христина Зудіної, завідувачки відділення анестезіології та інтенсивної терапії, безболісні пологи у лікарні мають запровадити уже найближчим часом. За її словами, епідуральна аналгезія – це один з найпопулярніших способів знеболення пологів. На відміну від спінальної анестезії, яка є короткотривалою і застосовується лише для операцій, епідуральна аналгезія дозволяє довготривале знеболення.

«Спочатку анестезіолог вводить спеціальну голку в епідуральний простір хребта. Потім через цю голку вводять тонкий гнучкий катетер, голку витягують, а катетер закріплюють на спині. Через цей катетер, протягом усього періоду переймів, невеликими порціями вводять знеболюючий препарат. Препарат блокує тільки біль, свідомість, чутливість шкіри та здатність рухатися зберігаються. Породілля відчуває скорочення матки, як звичайну напругу м'язів, Ніякого болю, ніякого стресу», – пояснює Христина Зудіна.

За словами лікарки, епідуральна анестезія значно знижує ризик післяпологової депресії у породіль. Також вона дозволяє знеболити не тільки народження дитини, але і післяпологовий огляд, ушивання розривів. Цей метод також можна застосовувати і пацієнтам, які страждають хронічним больовим синдромом, для полегшення страждань.