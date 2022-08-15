Міністерство охорони здоров’я опублікувало перелік ознак, які можуть свідчити про початок проблем із психічним здоров’ям. Якщо будь-які з цих ознак не минають через два тижні після появи, необхідно звернутися до психотерапевта.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко раніше повідомляв, що через російсько-українську війну кількість людей, які потребуватимуть психологічної підтримки, зросте до 15 млн, водночас чотири мільйони потребуватимуть медикаментозного лікування.

У міністерстві пояснили, що є багато маркерів, які можуть сигналізувати про серйозні проблеми з психічним здоров’ям, і на які варто звертати увагу. Умовно їх можна поділити на три групи:

зміни настрою;

зміни поведінки;

фізичні зміни.

У своєму повідомленні МОЗ навело ознаки для кожної з цих груп. Наявність будь-якої з них впродовж більш ніж двох тижнів є сигналом про необхідність звернутися до фахівців.

Зміни настрою:

відчуття смутку або пригніченості упродовж тривалого часу без конкретної причини;

постійні помітні зміни настрою від дуже хорошого до дуже поганого;

постійне або надмірне хвилювання через стресові події чи випадки;

відчуття порожнечі або апатії до тих аспектів життя, які раніше приносили задоволення;

спалахи гніву, агресивності, застосування насильницьких дій до інших;

проблеми з емпатією щодо думок і почуттів інших людей.

Зміни поведінки:

поява суїцидальних думок або поведінки;

завдання собі ушкоджень, наприклад, порізів;

відчуття «втрати часу» або поява значних прогалин у пам’яті;

відмова від спілкування з друзями, членами сім’ї або участі в заходах, які вам подобалися раніше;

нав’язливі думки або віра в те, що не є реальним;

поява галюцинацій або сенсорних переживань, які здаються реальними, але не є такими (наприклад, чути голоси, які ніхто інший не чує, або відчувати, як щось повзає по вашій шкірі, хоча це насправді не так).

Фізичні зміни:

раптове потовиділення, напади нудоти, прискорене серцебиття або утруднене дихання разом із сильним занепокоєнням або страхом;

порушення режиму сну: забагато або замало сну;

відчуття втоми незалежно від того, скільки ви спите;

помітні зміни статевого потягу або сексуальної активності;

помітні зміни харчової поведінки: обмеження в їжі або переїдання, відчуття страху перед їжею без видимих причин або проблеми із прийняттям тіла, пов’язані з вагою чи прийомом їжі.

«Якщо ви або ваші близькі маєте одну або кілька з наведених ознак протягом двох тижнів або більше, подумайте про те, щоб звернутися за підтримкою до спеціаліста з психічного здоров’я. Пам’ятайте, що довше людина обходиться без лікування, то серйознішими можуть бути наслідки для всього здоров’я», – наголосили у Міністерстві охорони здоров’я.

Там нагадали, що спеціалістами із прроблем з психічного здоров’я є психологи, психотерапевти і психіатри.

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