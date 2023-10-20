У Івано-Франківській області поліцейські затримали адміністратора Viber-групи, який сповіщав про місця роздачі повісток. Йому повідомили про підозру в перешкоджанні ЗСУ.

Як повідомили у поліції, із літа 2022 року чоловік через Viber публікував інформацію із локаціями, де працівники територіальних центрів комплектування роздають повістки в Долині. На цю групу підписані понад 11 тисяч людей. Крім цього, він рекламував аналогічні тематичні групи щодо інших міст на Прикарпатті.

«Така інформація давала можливість особам призовного віку уникати отримання повісток і перешкоджала мобілізації», – йдеться в повідомленні поліції.

В обласному управлінні СБУ додали, що під час досудового розслідування чоловік пішов на співпрацю зі слідством та уклав угоду з прокурорм про визання винуватості. Невдовзі суд винесе йому вирок. За ч. 1 ст. 114-1 ККУ йому загрожує від 5 до 8 років увʼязнення.