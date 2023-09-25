Адміністратору загрожує до 8 років в'язниці

На Буковині чоловік створив Viber-спільноту, в якій повідомляв про місця роздачі повісток. Його затримали працівники СБУ та провели обшуки в його помешканні. 25 вересня чоловіку повідомили про підозру. Буковинцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що чоловік, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації, це житель Дністровського району Чернівецької області.

«Чоловік ще у 2019 році створив у месенджері Viber-спільноту, де розміщував інформацію про скоєні різні злочини, про поліцію та перебування її працівників в межах Дністровського району. Після 24 лютого адміністратор групи оперативно змінив її "спеціалізацію": почав поширювати інформацію щодо вручення повісток і переміщення мобільних груп територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», – повідомила ZAXID.NET речниця СБУ в Чернівецькій області Леся Федоренко.

Щоденно адміністратор та учасники групи розміщували більше десятка таких повідомлень. Щоб уникнути відповідальності, зловмисник обмежив доступ нових користувачів й особисто відбирав учасників спільноти на вступ до неї.

Співробітники СБУ заблокували Viber-спільноту, а буковинцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Якщо провину чоловіка доведуть в суді, то йому загрожує до восьми років ув'язнення.