Хабар, який запропонував чоловік прикордонникам

У пункті пропуску «Грушів» 25-річний чоловік намагався перетнути українсько-польський кордон. Коли прикордонники виявили підроблені документи про непридатність до військової служби, чоловік запропонував їм 1500 доларів хабара. У прес-службі Держприкордонслужби у суботу, 23 вересня, розповіли, що ухилянта передали працівникам поліції.

«25-річний уродженець Черкаської області їхав до сусідньої країни пасажиром автобуса. Як підставу для перетину кордону під час дії правового режиму воєнного стану, окрім паспорта, надав довідку ВЛК та військовий квиток. У документах зазначалося, що він не придатний до військової служби. Під час перевірки документів прикордонники виявили низку ознак, що вказують на підробку. Але викриття чоловіка не зупинило. Він спробував підкупити інспектора», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Підроблений документ (Фото Держприкордонслужби)

Чоловік нестиме відповідальність за двома статтями: